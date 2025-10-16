Türkiye'nin teknoloji ve iletişim altyapısında devrim niteliği taşıyacak 5G ihalesi gerçekleşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından resmi olarak duyurulan bu kritik etkinlik, Türkiye'nin dijital dönüşümünü hızlandıracak ve 5G teknolojisinin ülke çapında yaygınlaşmasının önünü açacak. Peki, 5G ihalesi ne zaman, saat kaçta, hangi firmalar katılacak? Türkiye'de 5G ne zaman kullanılacak? 5G nedir, hangi telefonlar destekliyor? 5G ihalesine dair detaylar haberimizde!

5G İHALESİ NE ZAMAN?

5G ihalesi ne zaman sorusu, teknoloji ve telekomünikasyon sektörünün en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Resmi duyurulara göre, 5G yetkilendirme ihalesi 16 Ekim 2025 Perşembe günü gerçekleştirilecek. İhale, sabah saat 10:30'da BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) Merkez Binası'nda başlayacak.

Bu tarih, ihale sürecinin yasal ve teknik hazırlıklarının tamamlandığı anlamına geliyor. 16 Ağustos 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 5G frekans tahsisi ve yetkilendirme ihalesinin yasal zeminini sağlamlaştırdı.

5G İHALESİ SAAT KAÇTA?

5G ihalesi saat kaçta sorusunun yanıtı da önemli. BTK tarafından yapılan açıklamaya göre, ihale tam olarak saat 10:30'da başlayacak. Bu saatte operatörler elektronik ortamda tekliflerini sunmaya başlayacak. İhale süreci tamamlandığında, sonuçlar anında açıklanacak ve frekans bloklarının 15 yıllık kiralanmasıyla Türkiye'nin 5G altyapısı için önemli bir adım atılmış olacak.

5G İHALESİNE HANGİ FİRMALAR KATILACAK?

5G ihalesine hangi firmaların katılacağı ise sektör tarafından yakından takip ediliyor. Resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre, Türkiye'nin üç büyük mobil şebeke işletmecisi — Turkcell, Vodafone Türkiye ve Türk Telekom — bu ihale için hazır bulunacak.

Turkcell: 4.5G altyapısını genişletme ve 5G testlerini başarıyla tamamlayan öncü şirket.

Vodafone Türkiye: Uluslararası deneyimiyle düşük gecikmeli ağlar konusunda iddialı.

Türk Telekom: Fiber optik yatırımları ve sabit-mobil konverjans hedefiyle 5G'ye güçlü entegrasyon planlıyor.

Bu üç operatörün katılımı, pazarda adil rekabetin sağlanması ve konsolidasyonun önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE'DE 5G NE ZAMAN KULLANILACAK?

Türkiye'de 5G teknolojisi ne zaman kullanılacak sorusuna net bir tarih verildi. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, ihale sonuçlarının ardından operatörler yaklaşık 6 aylık bir sürede deneme şebekelerini kuracaklar. Böylece 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de 5G hizmeti ticari olarak aktif hale gelecek.

Altyapı yatırımlarının tamamlanması ve geniş kapsamlı sahaya donanım yerleştirme işlemlerinin başarılı şekilde sonuçlanmasıyla 5G, tüm Türkiye'yi kapsayan yaygın bir hizmet olarak sunulacak. Kapsama alanının genişliği ve hizmet kalitesi Bakanlık için öncelikli hedefler arasında bulunuyor.

5G'Yİ HANGİ TELEFONLAR DESTEKLİYOR?

Yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G'yi kullanabilmek için cihazların bu teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. Piyasada bulunan ve 5G uyumluluğuna sahip pek çok model var. İşte yaygın olarak destekleyen bazı telefon modelleri:

Apple iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve üzeri modeller

Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 50 serisi

Huawei Mate 40 Pro, Mate Xs, P40 gibi üst segment cihazlar

Infinix GT 10 Pro

Nubia Focus 5G, Nubia Neo 5G, Nubia Flip 5G

OnePlus Nord N10 5G

Oppo Reno 11F 5G, Oppo A5 5G

Realme 9 Pro 5G, Realme 10 Pro+

Bu cihazlar, 5G teknolojisi ile yüksek hızda internet, düşük gecikme ve gelişmiş bağlantı avantajlarını kullanıcılarına sunabiliyor.

5G NEDİR?

5G nedir sorusu, teknolojinin temelini anlamak isteyenler için kilit önemde. 5G, beşinci nesil kablosuz iletişim teknolojisi anlamına gelir ve önceki nesillere kıyasla çok daha yüksek veri hızları, düşük gecikme süreleri ve artırılmış bağlantı kapasitesi sunar.

Yüksek Hızlar: 5G, saniyede birkaç gigabit hızına ulaşabilir.

Düşük Gecikme: Özellikle otomotiv, sağlık ve endüstri uygulamalarında gecikme süreleri milisaniye seviyesine iner.

Geniş Bağlantı: Aynı anda daha çok cihazın bağlanmasını sağlar; bu, IoT (Nesnelerin İnterneti) uygulamalarını destekler.

Enerji Verimliliği: Daha az enerji tüketimi ile daha uzun batarya ömrü sunar.

Türkiye'nin 5G'ye geçişi, bu teknolojinin sunduğu avantajlarla ekonomik büyüme, inovasyon ve dijitalleşmeyi hızlandıracak.