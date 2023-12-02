Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında, fırtına İstanbul'da şiddetini artırdı ve bazı binaların çatısı uçtu. Öğrenciler, İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyorlar. Peki, 4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi günü okullar var mı?

Hafta başından beri yurdun birçok bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları sonrası öğrenciler hemen her gün bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji'den yarın iki il için yağmur uyarısı geldi. Bu kapsamda birçok öğrenci tarafından 4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Sorusu araştırılmakta. Peki, 4 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Pazartesi günü okullar var mı?

4 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmelere göre yurdun bazı kesimlerinde yer yer olumsuz hava durumu bekleniyor. Henüz 4 Aralık Pazartesi okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama gerçekleştirilmedi.

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu ve buzlanma ile kırağın meydana geldiği bildirildi. Belediye ekipleri buz ve kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.