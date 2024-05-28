36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! #129658 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı, 36 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Adaylar başvuru kılavuzunun yayımlanmasını beklerken, alım kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvuru yapmak isteyenler şimdi "Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu soruyor. 36 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları belli oldu mu?

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştireceği personel alımına ilişkin henüz kılavuz ve başvuru tarihleri açıklanmadı. Ancak, alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Önceki ilanlarda olduğu gibi, başvuru kılavuzunun ÖSYM tarafından yakında yayımlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇ KİŞİ ALACAK?

Yayınlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı toplamda 36 bin personel alımı yapacak. Bu alım kapsamında 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip istihdam edilecek.