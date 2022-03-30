30 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

30 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 14038431

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah KOVANLIK, İZZET BEGOVİÇ sk bölgelerinde 30/03/2022 01:00:00 - 30/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AVCILAR

NO: 13964482 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASYA, ATEŞ, BEKÇİ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FATİH, FIRIN, GÜLTEKİN, KANDİL, KASAPOĞLU, KATİP AHMET, MAHMUTOĞLU, MARMARA, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, REŞİTPAŞA, RIFAT, SPOR, TAKSİ, TALİMHANE, TAVUKÇU, YAZAR, YENİYOL, ÇİĞDEM, ÖZARI, ŞAMLI, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 30/03/2022 09:00:00 - 30/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR

NO: 14038403

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1609., 1611., 1613., 1615., 1622., 1628., 1629., 1630., 1631., 1632., 1633., 1638., 1668., 1670., 1671., 1672., 1673., 1674., 1675., 1676., 1677., 1678., 1679., 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1700., BAĞCILAR ASFALTI, HALİDE EDİP ADIVAR, OSMANOĞLU sk bölgelerinde 30/03/2022 00:00:00 - 30/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038408

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1858., 1868. sk bölgelerinde 30/03/2022 03:30:00 - 30/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038413

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 30/03/2022 09:00:00 - 30/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965097

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk/ SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 30/03/2022 09:00:00 - 30/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038420

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 30/03/2022 09:30:00 - 30/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com - Gündem