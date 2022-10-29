29 Ekim 2022 Star Yayın Akışı TV Haberleri 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var? Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Gecenin Ucunda 02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 04:30 Kiralık Aşk 07:00 İki Aile 07:30 Kiralık Aşk 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 12:00 Gecenin Ucunda 14:45 En Güzel Bölüm 15:10 Dizi 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Doğu Demirkol ile Alelade Show 22:45 Dizi Kaynak: InterSinema.com / TV Gecenin Ucunda Kiralık Aşk Star TV Haberler

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