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28 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

28 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 Ocak 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:30 Taraftar

02:30 Süper Hikayem

03:30 C. Alanyaspor - V. Karagümrük

05:15 1. Lig Haftanın Golleri

05:30 A. Konyaspor - Ankaragücü

07:15 Süper Lig Haftanın Golleri

07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 A. Demirspor - B. Giresunspor

11:00 Santra

12:30 Karabükspor - Mersin İY

14:00 Süper Lig Haftanın Golleri

14:15 Başakşehir - Konyaspor

14:45 Beşiktaş - Alanyaspor

15:15 Fenerbahçe - Kasimpaşa

16:00 Trabzonspor - İstanbulspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Sanal Direktör

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Beşiktaş - C. Alanyasporpor

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Kaynak: InterSinema.com / TV

Maç Özetleri Beşiktaş beIN TV Haberler

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