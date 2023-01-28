28 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
28 Ocak 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Taraftar
02:30 Süper Hikayem
03:30 C. Alanyaspor - V. Karagümrük
05:15 1. Lig Haftanın Golleri
05:30 A. Konyaspor - Ankaragücü
07:15 Süper Lig Haftanın Golleri
07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 A. Demirspor - B. Giresunspor
11:00 Santra
12:30 Karabükspor - Mersin İY
14:00 Süper Lig Haftanın Golleri
14:15 Başakşehir - Konyaspor
14:45 Beşiktaş - Alanyaspor
15:15 Fenerbahçe - Kasimpaşa
16:00 Trabzonspor - İstanbulspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Sanal Direktör
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Beşiktaş - C. Alanyasporpor
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio