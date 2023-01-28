28 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:30 Taraftar 02:30 Süper Hikayem 03:30 C. Alanyaspor - V. Karagümrük 05:15 1. Lig Haftanın Golleri 05:30 A. Konyaspor - Ankaragücü 07:15 Süper Lig Haftanın Golleri 07:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 A. Demirspor - B. Giresunspor 11:00 Santra 12:30 Karabükspor - Mersin İY 14:00 Süper Lig Haftanın Golleri 14:15 Başakşehir - Konyaspor 14:45 Beşiktaş - Alanyaspor 15:15 Fenerbahçe - Kasimpaşa 16:00 Trabzonspor - İstanbulspor 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Sanal Direktör 19:00 beIN Süper Lig 20:00 Beşiktaş - C. Alanyasporpor 22:00 beIN Süper Lig 23:30 Trio Kaynak: InterSinema.com / TV Maç Özetleri Beşiktaş beIN TV Haberler

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