28. EMITT Fuarı, turizm sektörünü İstanbul'da buluşturdu

Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan 28. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), bu yıl Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda 5-7 Şubat 2025 tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın destekleriyle gerçekleştirilen fuar, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) iş ortaklığında organize edildi.

Her yıl 30.000'e yakın sektör profesyonelini bir araya getiren ve dünya çapında tatil destinasyonlarını tanıtan EMITT, bu yıl ABD, Almanya, İngiltere, Rusya, Fransa, Güney Afrika, İspanya, İtalya, İsviçre, Kanada, Hindistan, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 60'a yakın ülkeden 400'den fazla davetli tur operatörünü ağırlıyor.

Fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilen EMITT Etkinlik Programı, 2025 yılında turizm sektörünü etkileyen sorunların çözümüne yönelik aksiyon planları oluşturulmasını hedefleyerek "Yeniden Tanımlamak" temasıyla düzenlendi. Program kapsamında sürdürülebilir turizm ve sektörde cesur adımlar konuları ele alındı.

"EMITT, TURİZM SEKTÖRÜ İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT"

EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, Haberler.com muhabiri Muhammed Fatih İnce'ye verdiği röportajda fuarın önemini vurguladı: "Bu yıl 28. kez düzenlediğimiz EMITT Fuarı'nın ilk günündeyiz. 80 ülkeden 666 tur operatörünü davet ettik. Bu platform, turizmcilerimizin alternatif destinasyonlar bulması ve iş bağlantıları kurması için büyük bir fırsat sunuyor. Ayrıca 35'ten fazla ülke de fuarda kendi stantlarıyla yer alarak tanıtım yapıyor. Venezuela'dan Küba'ya, Bulgaristan'dan Panama'ya kadar birçok ülke EMITT'e katılım sağladı. Açılışımız yoğun bir katılımla gerçekleşti. 28 yıl boyunca bu organizasyonu sürdürmek büyük bir başarı, bu nedenle çok gururluyuz." dedi.

DÜNYA ÇAPINDA KATILIM VE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

EMITT, 27 yıldır Türkiye'de birçok yeni tatil ve turizm destinasyonunun oluşmasına katkı sağlarken, şehirlerin ve bölgelerin markalaşmasına büyük destek veriyor. Bu yıl Bulgaristan, Japonya, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs, Gürcistan, Mısır, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Seyşeller, Küba, Malta, İtalya ve Venezuela gibi ülkelerin yanı sıra ilk kez Panama ve yıllar sonra Kore gibi ülkeler de fuara katılım sağladı.

Yunanistan'dan 3 belediye, İran, Çin, Azerbaycan, Özbekistan, Pakistan'dan acenteler, Hindistan ve Rusya'dan IT firmaları, Mısır'dan ise resort otellerin yer aldığı fuar, Türkiye turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

EMITT Fuarı, uluslararası iş birlikleri için büyük bir platform sunarken, üç gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak turizmin geleceğine ışık tuttu.