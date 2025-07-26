26 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

26 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 26 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 26 Temmuz tarihinde neler oldu? 26 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 26 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

26 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Küba'da her yıl 26 Temmuz'da kutlanan Ulusal İsyan Günü, 1953 yılında Fidel Castro liderliğindeki devrimcilerin Batista rejimine karşı başlattığı silahlı ayaklanmayı simgeler. Bu tarih, Santiago de Cuba'daki Moncada Kışlası'na yapılan saldırının yıl dönümüdür.

26 Temmuz Ulusal İsyan Günü, Küba Devrimi'nin başlangıcı olarak kabul edilir ve ülkede milli bir bayram olarak anılır. Etkinlikler genellikle gösteriler, konuşmalar ve çeşitli anma programlarıyla gerçekleştirilir.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1184 - Erfurt Kalesi'nde bir diyet meclisi toplantısı sırasında bina zemininin çökmesi sonucu 60 soylu hayatını kaybetti.

1552 - Temeşvar kalesi, Osmanlı ordusu tarafından fethedildi.

1581 - Utrecht Birliği'ne bağlı Kuzey Hollanda eyaletleri, (Güney Hollanda, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Groningen ve Friesland) İspanya Kralı II. Felipe'den bağımsızlıklarını ilan ettiler.

1788 - New York, ABD Anayasası'nı onaylayarak ABD'nin 11. eyaleti oldu.

1882 - Richard Wagner'in Parsifal adlı operası, ilk kez Almanya'nın Bayreuth kentinde sahnelendi.

1887 - Ludwik Lejzer Zamenhof, yapay dil Esperanto hakkındaki ilk kitabını yayımladı (Rusça olarak).

1891 - Fransa, Tahiti'yi ilhak etti.

Bugün ne günü

1914 - Sırbistan ve Bulgaristan diplomatik ilişkilerini kestiler.

1919 - Balıkesir Kongresi başladı (30 Temmuz'a değin).

1923 - İskoç mühendis John Logie Baird, ilk mekanik televizyonun patentini aldı.

1933 - Adolf Hitler; görme, duyma gibi sorunları olan engelli Almanların kısırlaştırılacağını açıkladı.

1944 - II. Dünya Savaşı: İlk Alman V-2 roketi, Birleşik Krallık topraklarına düştü.

1944 - II. Dünya Savaşı: Sovyet Ordusu, Batı Ukrayna'ya girerek Nazi işgaline son verdi.

1945 - Birleşik Krallık'ta, İşçi Partisi seçimleri kazandı: Clement Attlee Başbakan oldu. Winston Churchill kaybetti.

1948 - André Marie, Fransa Başbakanı oldu.

1951 - Türkiye'deki ilk petrol, Raman dağı yöresinde bulundu.

1952 - Mısır Kralı I. Faruk, Hür Subaylar Hareketi tarafından tahtından indirildi ve Mısır'dan sürgün edildi. (oğlu II. Fuad'a devretti).

Tarihte bugün ne oldu

1953 - Moncada kışlası baskınıyla Küba devrimi başladı. Devrimcilerin lideri Fidel Castro tutuklandı.

1956 - Dünya Bankası'nın Assuan Barajı'nın inşasını desteklemekten vazgeçmesi üzerine Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdünnasır, Süveyş Kanalı'nı millileştirdi.

1957 - Guatemala Devlet Başkanı Carlos Castillo Armas, bir suikast sonucu öldürüldü.

1963 - Yugoslavya, Üsküp'te deprem: 1100 ölü ve 100 bin insan sokakta.

1965 - Maldivler, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1967 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem: 95 ölü, 127 yaralı.

1974 - Kıbrıs için ateşkes görüşmelerine Dışişleri Bakanı Turan Güneş katıldı. Güneş, "Ateşkes belli haklarımızı kullanmamamız manasına gelmez" dedi.

1974 - Yunanistan'da yedi yıl süren askeri rejimden sonra, Konstantin Karamanlis'in Başbakanlığında sivil Hükûmet kuruldu.

26 Temmuz ne günü

1994 - Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Rus askerlerinin Estonya'dan çekilmesini onayladı.

1994 - Besim Tibuk tarafından Liberal Demokrat Parti kuruldu.

1995 - İstanbul Altın Borsası açıldı.

2024 - 2024 Yaz Olimpiyatları, Paris'te başladı.