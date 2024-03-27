26 Mart 2024 Avusturya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Maçta neler oldu, kim kazandı?

Hazırlık maçında Vincenzo Montella'nın yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Ralf Rangnick'in ekibi Avusturya ile kozlarını paylaştı. Ernest-Happel Stadyumu'ndaki maçı A Milli Takımımız 6-1 kaybetti. 26 Mart 2024 Avusturya- Türkiye maçı kaç kaç bitti? Maçta neler oldu, kim kazandı?

AVUSTURYA- TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçı farklı kazanan Avusturya'nın gollerini ise 2. dakikada Xaver Schlager, 44, 48 ve 59. dakikalarda Michael Gregoritsch, 78. dakikada Christoph Baumgartner, 90+5'te ise Maximillian Entrup kaydetti. Millilerimizin tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu attı. İlk maçında Macaristan'a deplasmanda 1-0 yenilen Türkiye, bu sonuçla birlikte liglere verilen milli arada oynadığı ikinci hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrılırken Avusturya galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

MAÇTA NELER OLDU?

Stat: Ernst Happel

Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale

Avusturya: Alexander Schlager, Stefan Posch, Maximilian Wöber, Kevin Danso (Flavius Daniliuc dk. 88), Philipp Mwene (Alexander Prass dk. 70), Konrad Laimer (Muhammed Saracevic dk. 88), Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid (Andreas Weimann dk. 81), Michael Gregoritsch (Maximilian Entrup dk. 82), Christoph Baumgartner (Patrick Wimmer dk. 82)

Yedekler: Tobias Lawal, Patrick Pentz, Stefan Lainer, Leopold Querfeld, Matthias Seidl, Florian Grillitsch

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Cenk Özkacar (Zeki Çelik dk. 78), Salih Özcan (Orkun Kökçü dk. 61), Hakan Çalhanoğlu (İsmail Yüksek dk. 87), İrfan Can Kahveci (Yunus Akgün dk. 61), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 62), Arda Güler (Abdülkadir Ömür dk. 78), Kenan Yıldız

Yedekler: Mert Günok, Muhammed Şengezer, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakçı, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Ömür, Can Uzun, Oğuz Aydın, Enes Ünal,

Teknik Direktör: Vincenzo Motella

Goller: Xaver Schlager (dk. 2), Gregoritsch (dk. 44, 48 ve 59 pen.), Baumgartner (dk. 78 pen.), Entrup (dk. 90+5) (Avusturya), Hakan Çalhanoğlu (dk. 25 pen.)

Sarı kartlar: Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökcü (Türkiye), Stefan Posch, Alexander Schlager (Avusturya)