25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Transfer Günlüğü
02:00 Aktüel Futbol Transfer
03:55 Spor Takvimi
04:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - Hollanda
08:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme
09:50 Özel Dosya
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Sabahı
12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
15:25 Spor Takvimi
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası
20:00 Aktüel Futbol Transfer
22:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası
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