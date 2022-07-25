25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

InterSinema.com - TV
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25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı

25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Transfer Günlüğü

02:00 Aktüel Futbol Transfer

03:55 Spor Takvimi

04:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme

05:00 Transfer Günlüğü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Fransa - Hollanda

08:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme

09:50 Özel Dosya

10:00 Spor Bülteni

11:00 Spor Sabahı

12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme

12:55 Spor Takvimi

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

15:25 Spor Takvimi

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası

20:00 Aktüel Futbol Transfer

22:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası

InterSinema.com / TV

Futbol Aktüel Trt TV Haberler

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