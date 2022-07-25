25 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer Günlüğü 02:00 Aktüel Futbol Transfer 03:55 Spor Takvimi 04:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 05:00 Transfer Günlüğü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Fransa - Hollanda 08:45 2021 - 2022 Sezonu Derleme 09:50 Özel Dosya 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Sabahı 12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 12:55 Spor Takvimi 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 15:25 Spor Takvimi 15:30 Spor Bülteni 16:00 Gündem Futbol Transfer 18:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 20:00 Aktüel Futbol Transfer 22:00 2022 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası InterSinema.com / TV Futbol Aktüel Trt TV Haberler

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