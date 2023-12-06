Üye Girişi
Haberler

2024 Yerel belediye seçimleri ne zaman?

Son Güncelleme:
Abone Ol

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden zaman geçmesinin ardından vatandaşlar belediye seçimlerinin ne zaman olduğunu araştırdı. Yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Arama motorlarında ise Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda? Yerel seçim kaç yılda bir yapılır? soruları araştırılıyor.

Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda? Yerel seçim kaç yılda bir yapılır? merak ediliyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından vatandaşların gündeminde Belediye seçimleri tarihi yer aldı. Seçimlerin ardından en çok merak edilenler belediye seçimleri tarihi oldu. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda? Yerel seçim kaç yılda bir yapılır? İşte detaylar...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Yaklaşık 57 milyon seçmenin katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 48 milyon 340 bin 184 oy kullanıldı. Kullanılan oyların yüzde 44,33 AK Parti, yüzde 30,12 CHP, yüzde 7,45 İYİ Parti, yüzde 7,31 MHP ve yüzde 4,24 HDP almıştı.

Cumhur İttifakı 16 büyükşehir belediyesi, 34 il ve 680 ilçede galip gelirken Millet İttifakı,11 büyükşehir belediyesi, 10 il ve 210 ilçede birinci parti oldu.

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

7 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? 2024 Yerel belediye seçimleri ne zaman? Starbucks'ın piyasa değeri ne kadar? Starbuck değer mi kaybetti, zarar mı etti? Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur tek maç mı, rövanşı var mı? Trabzonspor - Çorum FK maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Çorum FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Birleşmiş Milletler 99. madde nedir? Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 2. eleme adayları kimdir? 6 Eylül 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 6 Aralık MasterChef takım oyunu - dokunumazlık kim kazandı? MasterChef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Eltilerin Savaşı filmi oyuncuları kim? Eltilerin Savaşı filmi konusu, oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti! Eltilerin Savaşı nerede çekildi? Eltilerin Savaşı konusu ne, oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı ne zaman, hangi kanalda? Güneş delindi mi? Güneş yüzeyindeki kara delik nedir, Dünya'ya zararı var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 6-7 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title