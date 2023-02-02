2023 aşure günü ne zaman? Aşureye ne kadar var?

Aşure gününe sayılı günler kaldı! Aşure günü, Hicri takvimde 10. Muharrem'de idrak ediliyor. Hicri ve Miladi takvim farklılığından dolayı Aşure günü her yıl farklı günlere denk gelebiliyor. Peki 2023 Aşure günü ne zamana denk gelmektedir? 2023 yılı Aşure günü ne zaman? Aşure günü tarihi ve takvimi sizlerle...

Muharrem Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar Aşure günü ne zamana denk geliyor merak etti. Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olmaktadır. Peki, Aşure günü ne zaman, kaç gün kaldı 2023? Muharrem'in 10. günü (Aşure günü) hangi güne denk geliyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günü? Aşure günü ayın kaçına denk geliyor? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Aşure Günü veya Aşura Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür.

Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki:

"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)

"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

Aşurenin içinde yer aldığı Muharrem ayı da, aynı zamanda Hz. Peygamber (sav)'in torunu Hz. Hüseyin'in ve çoğu Ehl-i Beyt mensubu 70'den fazla insanın siyasi ihtiraslar uğruna Kerbela'da şehid edilmesi nedeniyle Müslümanların ortak hafızasında büyük bir acının tarihidir. Kerbela'da acımasızca şehit edilen Hz. Hüseyin ve arkadaşları, bu hadisedeki asil duruşu ve haksızlıkla karşısındaki onurlu mücadelesi ile bütün müminlerin gönüllerinde taht kurmuş, ona ve yakınlarına bu zulmü reva görenler ise insanlığın ortak vicdanında mahkûm edilmiştir.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; "farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları", "birlik" gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2022 yılındaki Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi 2022 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.

Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi günü sabah namazı (imsak vakti) ile başlayacak olup aynı gün akşam namazı ile bitecektir. Bu günü oruçlu geçirmek oldukça sevap kabul edilmiştir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü 2023; Başladığı akşam:

27 Temmuz,Perşembe

Bittiği akşam:

28 Temmuz, Cuma