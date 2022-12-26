2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,076 haber kaynağında 724,445 adet haber yapılan Selçuk Bayraktar, toplamda 1,093,842,063 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Selçuk Bayraktar kimdir? İşte, Selçuk Bayraktar hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Selçuk Bayraktar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Selçuk Bayraktar hakkında 8,076 haber kaynağında 724,445 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,093,842,063 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Selçuk Bayraktar hakkında merak edilen Selçuk Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

1979 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, aslen Trabzon, Sürmene Çamburnu Köyündendir Özdemir-Canan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Sarıyer İlköğretim Okulu'nda başladı. Burayı bitirdikten sonra Robert Koleji'ne yazıldı; 1997 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitimi sürerken Pennsylvania Üniversitesi GRASP laboratuvarına yaptığı staj başvurusu kabul edildi. Staj yaparken kendisine burs verilmesi teklifi sonrası 2002-2004 yılları arasında Pennsylvania Üniversitesi'nde insansız uçaklar üzerine yüksek lisans yaptı. Yüksek lisans sonrası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde insansız hava araçlarının agresif manevra kontrolü üzerine burslu olarak ikinci yüksek lisansını tamamladı. Bu süreç içerisinde Profesör George Pappas ve Profesör Eric Feron'un asistanı olarak çalıştı. Dünyada ilk kez yapılan İHA formasyon uçuşu deneyleri, yer ve havada koordineli robot takımları, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri hakkında bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitiminin ardından 2007 yılında Türkiye'ye döndü. Baykar'nın teknik müdürü oldu. Türkiye tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının uçuş kontrol, aviyonik sistem mimarisi, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, gömülü yazılım geliştirme ve elektronik donanım gibi bölümleriyle ilgilendi. Ekibiyle beraber; Türkiye-PKK çatışmasında, Suriye İç Savaşı'nda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda kullanılan Baykar Bayraktar TB2 insansız hava aracı sisteminin güdüm ve kontrol sisteminin tasarımını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'yı tasarladı. Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı "Akıncı" (TİHA) sisteminin tasarlanmasına geliştirilmesine öncülük etti.

Bunların yanında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı ve kurucularındandır. Vakfın kuruluş amaçları dahilinde teknolojiye hevesli olan belirli yaş grubundaki insanları vakıfla birlikte araştırma yapmaya teşvik etti. Türkiye'de uzay alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek amacıyla uzay festivali olan TEKNOFEST'i düzenledi. Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 virüsüne karşı, 22 Mart 2020'de, Bayraktar şahsi Twitter hesabından Türkiye'de solunum cihazı üretimine teknik destekte bulunacağını açıkladı. Arçelik, ASELSAN, Baykar ve BIOSYS'in birlikte yürüttüğü iki haftalık geliştirme sürecini ardından üretilmesi öngörülen 5000 solunum cihazının ilk 100 tanesi 20 Nisan 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edilmiştir.

Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Selçuk Bayraktar'a Azerbaycan Cumhuriyeti Karabağ Nişanı verildi. Bayraktar, 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından Ukrayna Devlet Liyakat Nişanı'na layık görüldü. Söz konusu nişan, 2 Ekim 2022'de Türkiye'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andri Yermak tarafından takdim edildi.