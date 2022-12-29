2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Kerem Çatay kimdir? Yapımcı Kerem Çatay hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,003 haber kaynağında 427,589 adet haber yapılan Kerem Çatay, toplamda 1,237,600,369 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Kerem Çatay kimdir? İşte, Kerem Çatay hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Kerem Çatay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Kerem Çatay hakkında 7,003 haber kaynağında 427,589 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,237,600,369 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Kerem Çatay hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

KEREM ÇATAY KİMDİR?

Ankara doğumlu olan Çatay, Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi mezunu olup yükseköğrenimini Kaliforniya Üniversitesi Film & Televizyon programında tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine 2004 yılında Elmax- Elmavision TV; S'nek TV ve Jojo TV için tematik televizyon yapımlarına imza atarak başlamıştır.

Türk televizyonlarında 2012-2017 yılları arasında yayımlanan Cesur ve Güzel, Kara Para Aşk, Karadayı, Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Şahsiyet ve Beş Kardeş dizilerinin yapımcısı olan Çatay; daha önceki yıllarda da Kurt Seyit ve Şura, Kuzey Güney, Fatmagül'ün Suçu Ne, Ezel, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü, Çukur, İçerde gibi pek çok dizinin yapımcılığına imza atmıştır. Kerem Çatay'ın 2004 yılından bu yana yapımcılığını yaptığı diziler Türk televizyonlarının yanı sıra Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Amerika'da gösterilmektedir.

2014 yılında Bi Küçük Eylül Meselesi sinema filminin de yapımcılığını üstlenen Kerem Çatay, 2011 yılında vizyona giren Dedemin İnsanları sinema filminin de ortak yapımcısıdır.