2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Berna Keklikler kimdir? Berna Keklikler hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,039 haber kaynağında 83,461 adet haber yapılan Berna Keklikler, toplamda 113,054,876 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Berna Keklikler kimdir? İşte, Berna Keklikler hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Berna Keklikler, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Berna Keklikler hakkında 5,039 haber kaynağında 83,461 adet haber yer alırken 2022'de toplam 113,054,876 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Berna Keklikler hakkında merak edilen Berna Keklikler kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BERNA KEKLİKLER KİMDİR?

Survivor All Star yarışmacılarından olan Berna Keklikler Almanya doğumlu, 3 senedir de İstanbul'da kardeşiyle yaşıyor. Ekonomi eğitimi alan Keklikler, Almanya'da katıldığı güzellik yarışması Miss Turkuaz Germany'iyi kazanmıştı. Fıtness, crunch ve yüzme sporlarıyla ilgilenmekte olan Keklikler, oyunculuk ve modellik de yapmıştır.

Survivor 2017'de Gönüllüler takımının en dikkat çeken yarışmacılarından olan Bernan Kekliker 25 Şubat 1989 doğumlu. Almanya'da büyüyen Berna Keklikler modellik yapıyor. Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz Germany güzellik yarışmasını kazanan Survivor Berna Keklikler,1,76 boyundaki Berna Keklikler 61 kilo.