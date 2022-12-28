2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Mahir Başarır kimdir? Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,546 haber kaynağında 3,909,390 adet haber yapılan Ali Mahir Başarır, toplamda 4,918,120,063 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Mahir Başarır kimdir? İşte, Ali Mahir Başarır hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Mahir Başarır , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Mahir Başarır hakkında 9,546 haber kaynağında 3,909,390 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,918,120,063 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Mahir Başarırhakkında merak edilen Ali Mahir Başarırkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ MAHİR BAŞARIR KİMDİR?

Ali Mahir Başarır (d. 3 Eylül 1975, Tarsus, Mersin), Türk siyasetçi, avukat ve 27. Dönem Mersin Milletvekili.

3 Eylül 1975 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Tarsus'ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Ali Mahir Başarır, yüksek lisansını da aynı üniversitede Kamu Hukuku alanında tamamladı. İstanbul'da serbest avukatlık yaparak iş yaşamına atıldı, Maltepe Spor Kulübü ve Kartal Spor Kulübü'nde yönetici olarak görev aldı.

12 Eylül darbesi sonrasında kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1992 yılında yeniden açılması üzerine Tarsus ilçe örgütlenmesinde görev alarak aktif siyasi yaşama atıldı. İlk kez 2011 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili aday adayı olan Başarır, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Mersin Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 25-26 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi. TBMM Anayasa Komisyonu üyesidir.

ÇYDD ve HATİAB üyesi olan Ali Mahir Başarır, evli ve iki çocuk babasıdır.