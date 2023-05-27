14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından ikinci turda gerçekleştirilecek olan son seçim nedeniyle 2. tur anket sonuçları araştırılıyor. İşte 2.TUR ANKET SONUÇLARI: Erdoğan yüzde kaç oy aldı, Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? 2. Tur anketlerinde son durum ne?

Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor! Oy kullanmadan önce bunlara dikkat edin

2. tur anket sonuçları, 2. turda anketleri araştırmakta olan birçok vatandaş tarafından internet üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Yapılan son anketler, son seçim anket sonuçları araması ile birlikte seçim sonuçlarını merak eden vatandaşlar tarafından sorgulatılmakta. İşte 2.TUR ANKET SONUÇLARI: Erdoğan yüzde kaç oy aldı, Kılıçdaroğlu yüzde kaç oy aldı? 2. Tur anketlerinde son durum ne?

2.TUR ANKET SONUÇLARI

Konda tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur anketlerinde (Kararsızlar dağıtılmış) Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı 52,7 Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.3 olarak belirlendi.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala Areda Survey, 10 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

20-21 Mayıs tarihleri arasında 10 bin kişi ile yapılan ankette Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 52.4, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 47.6 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;



