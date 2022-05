19 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 19 Mayıs ne günü? 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs'ta doğan ünlüler! - Haberler

19 Mayıs'ta doğan ünlüler! 19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar, 19 Mayıs'ta ölenler ve 19 Mayıs'ta doğanlar merak ediliyor. 19Mayıs yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 19 Mayıs ne günü? 19 Mayıs dünya ne günü? 19 Mayıs'ta kim öldü? İşte, 19 Mayıs doğumlu ünlüler haberimizde...

19 MAYIS TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

19 Mayıs tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1884 - Ringling Kardeşler, ABD Baraboo'da ilk sirklerini açtılar. 1919'da Ringling Bros. and Barnum & Bailey Sirki ile birleştiler.

1897 - Oscar Wilde, 1895'ten beri "ahlak dışı yaşam" suçlamasıyla kürek cezası çekmekte olduğu Reading Zindanı'ndan çıktı.

1910 - Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'ya yaklaştı.

1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak Anadolu'ya Samsun'dan ayak basması ve Millî Mücadele'yi başlatması.

1924 - Musul sorunuyla ilgili Türk-İngiliz heyetleri arasında, "Haliç Konferansı" diye adlandırılan görüşmeler başladı. 9 Haziran'a kadar sürecek görüşmelerden sonuç alınamayınca, konu Milletler Cemiyeti'ne götürüldü.

1934 - Bulgaristan'da faşistler darbeyle iktidarı ele geçirdi.

1935 - Frankfurt - Darmstadt arasında ilk Autobahn açıldı.

1938 - Atatürk, son defa Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi ve Hatay sorunu ile ilgili olarak -rahatsızlığına rağmen- Güney gezisine çıktı.

1940 - İstanbul'da Dolmabahçe Stadı'nın temeli atıldı.

1943 - Ankara'da Gençlik Parkı törenle açıldı.

1968 - Türkiye İşçi Partisi'nin Kayseri'deki toplantısına saldırıldı; konuşmacılar yaralandı, bayrak ve flamalar yırtıldı.

1975 - ABD Senatosu, Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılmasını kararlaştırdı.

1979 - 1 Mayıs günü sokağa çıktıkları için tutuklanan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Behice Boran ve 330 partili serbest bırakıldı.

1981 - Türkiye'de Atatürk Yılı kutlamaları kapsamında "Gençlik ve Spor Bayramı"nın adı Kenan Evren tarafından "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak değiştirildi ve ülkenin her yerinde törenler yapıldı.

1981 - Atatürk'ün Selanik'te doğduğu ev yeniden düzenlenerek Devlet Bakanı İlhan Öztrak tarafından hizmete açıldı. Atatürk Orman Çiftliği'nde, Atatürk'ün evinin benzerinin temeli, Başbakan Bülend Ulusu tarafından atıldı.

1981 - Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Samsun'da gençlere seslendi: "Gerici, bölücü, yıkıcı ve aşırı değil; yapıcı, yaratıcı, dengeli ve yurdunu, ulusunu her şeyden çok seven, Atatürk gibi seven gerçek Atatürkçüler olunuz."

1982 - Türkiye, Fransa'dan Yılmaz Güney'in iadesini istedi.

1989 - Kadın Kurultayı toplandı. İlk kez kapalı bir salonda yapılan kadın toplantısına yaklaşık 2 bin 500 kadın katıldı.

1990 - Polis, Kadıköy'de bir eve baskın düzenledi. Çıkan çatışmada, Hatice Dilek Aslan ve İsmail Oral öldü.

1991 - Hırvatistan'da referandum yapıldı. Halkın % 94'ü bağımsızlık için oy kullandı. Referanduma katılım oranı % 86 oldu.

1993 - Atatürkçü Düşünce Derneği resmen kuruldu.

2000 - Fiji'de, silahlı bir grup parlamento binasını basıp, Başbakan Mahendra Chaudhry ile 7 bakanı rehin alarak darbe yaptı.

2004 - ABD işgal güçleri, Irak'ın batısındaki Ramadi kentinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 45 kişiyi öldürdü.

2006 - Türkiye Gençlik Birliği kuruldu.

2011 - Kütahya Simav'da 5.9 şiddetinde bir deprem oldu. 3 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.

19 MAYIS'TA DOĞAN ÜNLÜLER

19 Mayıs'ta doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1584 - Miyamoto Musaşi, Japon kılıç üstadı (ö. 1645)

1701 - Alvise Giovanni Mocenigo, Venedik Dükü (ö. 1778)

1762 - Johann Gottlieb Fichte, Alman filozof (ö. 1814)

1881 - Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu (ö. 1938) (19 Mayıs, onun Samsun'a çıktığı güne atfedilmiş sembolik doğum günüdür.)

1890 - Ho Şi Mingh, Vietnam bağımsızlık hareketinin lideri (ö. 1969)

1910 - Burhan Arpad, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1994)

1911 - Ahmet Orhan Arda, Türk yüksek mimar ve Anıtkabir mimarlarından (ö. 2003)

1914 - Max Perutz, Avusturyalı-İngiliz moleküler biyolog (ö. 2002)

1919 - Georgie Auld, Amerikalı Tenor Saksofon ve Klarnet müzisyeni, grup lideri (ö. 1990)

1921 - Daniel Gélin, Fransız sinema oyuncusu (ö. 2002)

1923 - Peter Lo Sui Yin, Malezyalı siyasetçi (ö. 2020)

1925 - Malcolm X, Amerikalı siyahi lider (ö. 1965)

1925 - Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider (ö. 1998)

1947 - David Helfgott, Avustralyalı piyanist

1954 - Gürbüz Çapan, Türk siyasetçi ve Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı

1954 - Nükhet Duru, Türk pop şarkıcısı

1962 - Serpil Çakmaklı, Türk sinema oyuncusu

1966 - Polly Walker, İngiliz oyuncu

1972 - Özcan Deniz, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen

1973 - Bülent İnal, Türk oyuncu

1973 - Servet Kocakaya, Türk müzisyen

1974 - Emma Shapplin, Fransız soprano

1974 - Zhang Jin, Çinli dövüş sanatçısı

1975 - Eva Polna, Rus şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1975 - Jonas Renkse, İsveçli şarkıcı

1975 - Kentaro Sakai, Japon futbolcu

1975 - Ozan Güven, Türk oyuncu

1976 - Åsa Westlund, İsveçli politikacı

1976 - Kevin Garnett, Amerikalı basketbolcu

1976 - Todor Yançev, Bulgar futbolcu

1977 - Manuel Almunia, İspanyol futbolcu

1977 - Natalia Oreiro, Arjantinli şarkıcı ve oyuncu

1978 - Marcus Bent, İngiliz futbolcu

1979 - Andrea Pirlo, İtalyan futbolcu

1979 - Bérénice Marlohe, Fransız oyuncu ve manken

1979 - Diego Forlán, Uruguaylı futbolcu

1979 - Koray Avcı, Türk futbolcu

1980 - Daniel Ngom Kome, Kamerunlu futbolcu

1980 - Demet Evgar, Türk oyuncu

1980 - Moeneeb Josephs, Güney Afrikalı futbolcu

1981 - Doğukan Manço, Türk şarkıcı ve DJ

1981 - Isabella Ragonese, İtalyan oyuncu

1981 - Luciano Figueroa, Arjantinli futbolcu

1981 - Yo Gotti, Amerikalı rapçi

1983 - Facundo Erpen, Arjantinli futbolcu

1983 - Yağmur Atacan, Türk oyuncu

1984 - Jesús Dátolo, Arjantinli millî futbolcu

1984 - Julius Wobay, Sierra Leoneli millî futbolcu

1985 - Jon Kortajarena, Bask model ve aktör

1985 - Tom Budgen, Hollandalı profesyonel güreşçi

1985 - Yavuz Özkan, Türk futbolcu

1986 - Alessandro De Marchi, İtalyan profesyonel yol ve pist bisiklet yarışçısı

1986 - Dame Traoré, Katarlı futbolcu

1986 - Mario Chalmers, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1987 - Waldemar Sobota, Polonyalı futbolcu

1988 - Antonija Sandric, Hırvat basketbolcu

1989 - Alex Cisak, Polonya asıllı Avustralyalı futbolcu

1989 - Dulcita Lieggi, Dominikli manken ve oyuncu

1990 - Víctor Ibarbo, Kolombiyalı futbolcu

1991 - Álvaro Giménez, İspanyol futbolcu

1991 - Moses Sumney, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1992 - Eleanor Tomlinson, İngiliz aktris

1992 - Marshmello, Amerikalı elektronik müzik yapımcısı ve DJ

1992 - Mehdi Zeffane, Fransız futbolcu

1992 - Ola John, Hollandalı oyuncu

1992 - Sam Smith, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1993 - João Schmidt, Brezilyalı futbolcu

1993 - Josef Martínez, Venezuelalı futbolcu

1994 - Alberto Munarriz, İspanyol su topu oyuncusu

1994 - Carlos Guzmán, Meksikalı futbolcu

1994 - Cristian Benavente, Perulu futbolcu

1994 - Gabriela Guimarães, Brezilyalı voleybol oyuncusu

1994 - Shogo Nakahara, Japon futbolcu

1995 - Yahya Hassan, Filistin kökenli Danimarkalı şair ve aktivist (ö. 2020)

1996 - Brenna Harding, Avustralyalı aktris

1996 - Joao Rodríguez, Kolombiyalı futbolcu

1996 - Sarah Grey, Kanadalı oyuncu

2002 - Başar Oktar, Türk artistik buz patenci

19 MAYIS'TA VEFAT EDENLER

19 Mayıs'ta vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1389 - Dmitri Donskoy, 1359'dan itibaren Moskova Büyük Prensi ve 1363'ten itibaren Vladimir Büyük Prensi olarak ölümüne kadar hükmetmiştir (d. 1350)

1526 - Go-Kashiwabara, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 104. İmparatoru (d. 1462)

1536 - Anne Boleyn, İngiltere Kraliçesi (VIII. Henry'nin 2. karısı ve I. Elizabeth'in annesi) (d. 1501)

1647 - Sebastiaen Vrancx, Flaman ressam (ö. 1573)

1762 - Francesco Loredan, Venedik Cumhuriyeti'nin 106. Dükası (d. 1685)

1795 - James Boswell, İskoç avukat ve biyografi yazarı (Dr. Samuel Johnson'ın ("Sözlük Johnson") biyografi yazarı) (d. 1740)

1825 - Henri de Saint Simon, Fransız filozof ve iktisatçı (d. 1760)

1859 - Heinrich Zollinger, İsviçreli botanikçi (d. 1818)

1864 - Nathaniel Hawthorne, Amerikalı yazar (d. 1804)

1895 - Jose Julian Marti, Kübalı şair ve yazar (Küba bağımsızlık mücadelesinin öncüsü) (d. 1853)

1898 - William Ewart Gladstone, İngiliz politikacı ve Birleşik Krallık Başbakanı (d. 1809)

1904 - Camsetci Tata, Hint sanayici (d. 1839)

1918 - Ferdinand Hodler, İsviçreli ressam (d. 1853)

1927 - Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Türk yazar, diplomat ve Millî Edebiyat Akımı'nın öncülerinden (d. 1870)

1932 - Charles Wallace Richmond, Amerikalı ornitolog (d. 1868)

1935 - T. E. Lawrence (Arabistanlı Lawrence), İngiliz arkeolog, asker, casus ve yazar (d. 1888)

1939 - Ahmet Ağaoğlu, Türk siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci (d. 1869)

1945 - Philipp Bouhler, Alman (Nazi) asker (d. 1889)

1958 - Ronald Colman, İngiliz aktör (d. 1891)

1973 - Osman Fuad Efendi, Osmanlı Hanedanı'ndan şehzade (d. 1895)

1986 - Behçet Uz, Türk doktor (d. 1893)

1994 - Jacqueline Kennedy Onassis, 35. Amerika Birleşik Devletleri başkanı John F. Kennedy'nin dul eşi (d. 1929)

2002 - Leyla Yeniay Köseoğlu, Türk siyasetçi ve Anavatan Partisi kurucu üyesi (d. 1926)

2009 - Andrey Yevgenyeviç İvanov, Sovyet-Rus millî futbolcu (d. 1967)

2009 - Herbert York, Amerikalı nükleer fizikçi (d. 1921)

2009 - Robert F. Furchgott, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1916)

2011 - Garret FitzGerald, İrlandalı siyasetçi (d. 1926)

2011 - Kathy Kirby, İngiliz şarkıcı (d. 1938)

2011 - Paul Henze, Amerikalı strateji uzmanı, tarih ve jeopolitik doktoru (d. 1924)

2013 - Murat Öztürk, Türk akrobasi pilotu ve haber muhabiri (d. 1953)

2014 - Jack Brabham, Avustralyalı Formula 1 pilotu (d. 1926)

2015 - Burhan Muhammed, Endonezyalı diplomat ve bürokrat (d. 1957)

2015 - Happy Rockefeller, Amerikalı hayırsever ve Rockefeller ailesi mensubu (d. 1926)

2016 - Alexandre Astruc, Fransız yönetmen (d. 1923)

2017 - Kid Vinil, Brezilyalı şarkıcı, radyo yayıncısı, besteci ve gazeteci (d. 1955)

2017 - Noşirvan Mustafa, Iraklı Kürt entelektüel politikacı ve yazar (d. 1944)

2017 - Rich Buckler, Amerikalı çizgi roman sanatçısı ve çizer (d. 1949)

2017 - Stanislav Petrov, Sovyet asker (d. 1939)

2018 - Bernard Lewis, İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi (d. 1916)

2018 - Harvey Hall, Amerikalı iş adamı ve siyasetçi (d. 1941)

2018 - Houmane Jarir, Faslı millî futbolcu (d. 1944)

2018 - Maya Jribi, Tunuslu siyasetçi (d. 1960)

2018 - Reggie Lucas, Amerikalı müzisyen, söz yazarı ve müzik yapımcısı (d. 1953)

2019 - Carlos Altamirano, Şilili siyasetçi, eski atlet, hukukçu ve yazar (d. 1922)

2019 - Nickey Iyambo, Namibyalı siyasetçi ve fizikçi (d. 1936)

2020 - Annie Glenn, Amerikalı aktivist ve hayırsever (d. 1920)

2020 - Gil Vianna, Brezilyalı siyasetçi ve bürokrat (d. 1965)

2020 - Ken Nightingall, İngiliz ses mühendisi (d. 1928)

2021 - Oğuz Yılmaz, Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarı (d. 1968)

19 MAYIS NE GÜNÜ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

