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19 Mart Kahramanmaraş depremi mi oldu? Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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19 Mart Kahramanmaraş depremi mi oldu? Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde hissedildi. Kahramanmaraş depremi mi oldu ve Kahramanmaraş depremi mi oldu soruları gündeme geliyor. Kahramanmaraş depremi mi oldu ve Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Kahramanmaraş depremi mi oldu? Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika 19 Mart güncel depremler listesi! Detaylar haberimizdedir…

KAHRAMANMARAŞ DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Bazı illerde hala artçı depremler meydana geliyor. Kandilli Rasathanesi'ne göre Kahramanmaraş'da 3.6 artçı deprem meydana geldi.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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