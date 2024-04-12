12 Nisan DEPREM SON DAKİKA | Deprem ne zaman oldu, deprem mi oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi

Depremin ne zaman ve nerede olduğu araştırılıyor. Vatandaşlar, nerede deprem olduğunu merak ediyor. Depremle ilgili son gelişmeler ve bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi web sitelerinde yayınlanacak. Peki, 12 Nisan DEPREM SON DAKİKA | Deprem ne zaman oldu, deprem mi oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesine göre deprem oldu mu? Detaylar haberimizde...

DEPREM NEREDE OLDU?

6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan haber de Malatya'dan geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.