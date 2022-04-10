10 Nisan 2022 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:30 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:00 Şevkat Yerimdar

06:00 Zümrüdüanka

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kadının Eseri

12:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:30 Yasak Elma

22:45 Organik Aşk

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