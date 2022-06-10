10 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

10 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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10 Haziran 2022 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
03:30 Uefa Uluslar Ligi Özetler
03:50 2021-2022 Sezonu Derleme
05:00 Başlama Vuruşu
06:58 İstiklal Marşı
08:55 Spor Takvimi
09:15 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:40 2021-2022 Sezonu Derleme
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 2021-2022 Sezonu Derleme
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
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