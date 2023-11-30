1 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 1 Aralık Cuma Hutbesi!

Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Aralık Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 1 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! İşte, 1 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 1 Aralık Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 1 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 1 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!

1 Aralık CUMA HUTBESİ YAYINLANDI MI?