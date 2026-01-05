1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmasının ardından yaşamını sürdüreceği 30 milyon sterlin değerindeki (1,2 milyar TL) lüks malikane tamamlandı.

ÜLKENİN EN BÜYÜK VE EN PAHALI ÖZEL KONUTU

Üç yıldır süren inşaatın ardından inşa edilen yapı, Portekiz'in başkentinin yaklaşık 50 kilometre uzağında yer aldı. Bir sahil kasabasına inşa edilen bu yapı, ülkenin en büyük ve en pahalı özel konutları arasında yer aldı.

8 YATAK ODALI DEV KONUT

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; Bu malikanede sekiz yatak odası bulunuyor. Yapıda; sonsuzluk havuzu, yer altı otoparkı, akıllı ısıtma sistemi, spor salonu, sinema odası ve masaj odası gibi bölümlerin olduğu belirtildi.

TÜM DETAYLAR DİKKAT ÇEKİCİ

Haberin devamında, malikanede Ronaldo'nun çocukları için özel oyun alanları ve plaj alanlarının da bulunduğu, iç dekorasyonda İtalyan mermeri, altın kaplama musluklar ve çiftler için tasarlanan özel Louis Vuitton duvar çalışmasının olduğu dile getirildi.

TOPLAM SERVETİ 56 MİLYAR LİRADAN FAZLA

Yaklaşık 56 milyar TL'lik serveti olduğu belirtilen Ronaldo, futbol kariyerinde beş kez Altın Top kazanmayı başardı. Yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bin gole ulaşınca futbolculuk kariyerini noktalayacağını ifade etmişti.