05 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 05 Temmuz 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Aktüel Futbol Transfer 04:00 Spor Artı 05:00 Transfer Günlüğü 06:58 İstiklal Marşı 14:00 TBMM-TV InterSinema.com / TV TV Haberler

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