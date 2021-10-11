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Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti YOZGAT Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karakaya Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

ÇEKEREK, YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

YOZGAT - YOZGAT Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Karakaya Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza bugün sabah saat: 06.00 sıralarında Sorgun'a bağlı Karakaya Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Çekerek ilçesi Kırkdilim köyünden Yozgat'a gitmekte olan 55 yaşındaki M. A. idaresindeki 66 FL 462 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu yol kenarındaki levhalara çarpıp ardından takla attı.

Kazada sürücü M. A. olay yerinde hayatını kaybederken, cenazesi olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta trafik kazası; 1 kişi hayatını kaybetti
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