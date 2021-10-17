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Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu

Türkiye kara sularında yük almak için rotasında ilerleyen yabancı kuru yük gemisinde bir personel yatağında ölü bulundu.

Türkiye kara sularında yük almak için rotasında ilerleyen yabancı kuru yük gemisinde bir personel yatağında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Karadeniz'de Ranis adlı yabancı bir yük gemisinde meydana geldi. Gürcistan vatandaşı olduğu iddia edilen gemi personeli, mesai saati öncesi arkadaşları tarafından uyandırılmaya gidildiğinde yatağında ölü bulundu. Geminin Zonguldak'ın Ereğli ilçesine yakın olması nedeniyle Sahil Güvenlik ekiplerine durum bildirildi. Gemi Ereğli limanına yanaşarak demir attı. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri gemiye gelerek incelemelerde bulundu. Savcının da gemide incelemelerde bulunmasının ardından gemi personelinin cansız bedeni Kdz. Ereğli Belediyesi cenaze aracıyla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliği henüz belli olmayan gemi personelinin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu

Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu

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Haber: Yabancı uyruklu gemi personeli ölü bulundu - Haberler
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