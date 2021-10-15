Vali Doğan Başkanlığında, Protokol İmzalandı

HATAY (Habermetre) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği tarafından yaptırılacak olan "Çocuk Evleri Sitesi ile Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi Hizmet Binası" yapım protokolünü imzaladı.

15 Ekim 2021 Cuma günü saat 11. 00'de Abdurrahman Melek Toplantı Salonunda Vali Rahmi Doğan başkanlığında, Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği tarafından Antakya ilçemiz Serinyol mahallesinde yapılması planlanan "Çocuk Evleri Sitesi ile Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi Hizmet Binası" için yapım protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Gerçekleşen imza töreninde yapılan bu gibi hayırların sadak-i cariye olduğunu vurgulayan Vali Doğan "Yapmış olduğunuz hayır için sizlere teşekkür ediyorum, Allah hayrınızı kabul etsin. " dedi.

Protokol imza törenine Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, Mutlu Hayatlar İyilik ve Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı Serdar Demir ve Aile ve Sosyal Politikalar Hatay İl Müdürü Ali Sandıkçı katıldı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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