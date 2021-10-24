Vali Coşkun, Tekir Mahallemizdeki Muhtarlık Hizmet Binası'nın Açılışına Katıldı

KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Tekir Mahallemizdeki Muhtarlık Hizmet Binası'nın açılışına katıldı. Açılış törenine Vali Coşkun'un yanı sıra Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, Tekir Mahallesi Muhtarı Ali Akkoyun, muhtarlarımız ve Tekir Mahallemizin sakinleri, vatandaşlarımız katıldı. Programın açılış konuşmalarını Tekir Mahallesi Muhtarı Ali Akkoyun, Hayırsever İş İnsanı Orhan Akkoyun ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yaparak muhtarlık binasının hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundular. Valimiz Ömer Faruk Coşkun ise burada yaptığı konuşmada muhtarlık müessesesinin önemine değinerek "Muhtarlarımız, bulunduğu mahalle ve köylerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve milletimizle devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedirler. Özellikle Pandemi sürecinin başından bu yana, tüm kamu görevlilerimizle birlikte sahada omuz omuza fedakarca çalışarak salgınla mücadele eden tüm muhtarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde mahallelerimize yapılacak hizmetler için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle Tekir Mahallemize yapılan muhtarlık hizmet binamızın mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyor, hizmet binasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Vali Coşkun daha sonra ise protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelasını keserek açılışı yapılan muhtarlık hizmet binasının hayırlı hizmetlere vesile olması niyazında bulundu. Program, okunan Kuran'ı Kerim tilaveti, yapılan dualar ve müzik dinletilerinin ardından son buldu.

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