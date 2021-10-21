Vali Çeber, Huzurevi Sakinleriyle Buluştu

RİZE (Habermetre) - Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber, Fındıklı Huzurevinde kalan yaşlılarla buluştu.

Vali Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber, huzurevinde kalan yaşlıları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Fındıklı Gençlik Kampında ağırladı. Yaşlılarla tek tek ilgilenen Vali Çeber, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Öğlen yemeğini huzurevinde kalan yaşlılarla birlikte yiyen Vali Çeber, huzurevi sakinleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Huzurevi sakinlerinden Naci Güngör, kendi hayatından kesitler anlatıp kendinin yazdığı 15 Temmuz adlı şiirlerini okudu.

Vali Çeber, huzurevi sakinlerine hitaben yaptığın konuşmada "Devlet olarak her zaman sizlerin yanında olduk. Pandemi dolayısıyla sizlerin sağlığını düşünerek fazla ziyaret edemedik. Fakat sürekli takip ederek, buradaki yetkililerden bilgi aldık.

Bizler, sizin geçmişteki haliniziz, sizler de bizim gelecekteki halimizsiniz, aslında değişen hiçbir şeyimiz yok diyebiliriz. Bir zamanlar sizler gençtiniz, bir zaman gelecek bu kez biz ihtiyarlayacağız, bizler sizlerin yerinde olacağız. Büyüklerimizi kutsal bilmek, onlara hürmet etmek, onların hizmetini görmek inancımızın bize yüklediği önemli görevlerden birisidir. Sizler devletimizin koruması altında bulunan kıymetli büyüklerimizsiniz. Personelimiz de sizlere hizmet etmeye gayret gösteriyor. Sizlerinde bunun kadrini, kıymetini bildiğinize şahit oluyorum. Allah sizlere sağlık-sıhhat versin, sizlerin hizmetini daha iyi görebilmek için de devletimize güç, kuvvet versin.

Biz millet olarak büyük bir aileyiz. Aile içerisinde nasıl birlik, bütünlük olur ise, aile içerisinde biri rahatsızlanınca diğerleri nasıl huzursuz olur ise, bizler de aile olmayı aynen o şekilde düşünüyoruz. Sizlerin rahat etmesi, huzurlu olması bizler için de çok büyük önem arz ediyor. Ailenin bütün fertleri gibi, siz iyiyseniz biz de iyiyiz, biz iyiysek siz de iyi oluyorsunuzdur.

Siz değerli büyüklerimizle böyle güzel, huzurlu bir ortamda bir arada olmaktan dolayı bahtiyarız. Bizim bu davetimize icabet eden siz değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Herhangi bir sebepten dolayı davetimize katılamayan bütün büyüklerimize bizlerden selam götürmenizi istiyorum" dedi.

Huzur evi sakinleri, Vali Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayhan Çeber'e gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek kendi el emekleri olan hediyelerini takdim ettiler.

Vali Çeber, huzurevi sakinlerine ziyaretin anısına hediye takdimi etti.

Vali Çeber'in huzurevi ziyaretine Vali Yardımcısı Kübra Baka Kılıç, Fındıklı Kaymakamı Eyüp Gürdal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İdris Altuntaş ve İl Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü Çetin Çakır eşlik etti.

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