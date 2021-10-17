Türkiye genelinde 23 bin güvenlik görevlisinin katılımıyla vale ve taksi denetimi

Türkiye genelinde 23 bin polis ve jandarmanın katılımıyla vale ve taksilere yönelik yapılan denetimlerde 559 işletme hakkında tutanak tutulurken, 53 işletme ve 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada ayrıca denetlenen 12 bin 139 ticari taksiden 73'ü trafikten men edildi.

Vale hizmeti sunumuna ve alımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik" geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak, bu yılın temmuz ayında yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile vale hizmetine ilişkin genel ilke ve esaslar ile vale hizmeti veren işletmeler, iş yerleri, vale görevlisinde aranacak şartlar ve bunların yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlendi. Bu hükümler kapsamında ülke genelinde dün 6 bin 939 emniyet ve 16 bin 83 jandarma personeli olmak üzere toplam 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeği ile 5 bin 32 noktada eş zamanlı olarak vale hizmetleri ile ticari taksi sürücülerine yönelik uygulama gerçekleşti. Vale hizmeti sunan işletmelere ve vale personeline yönelik yapılan denetimlerde bin 359'u jandarma bölgesinde olmak üzere toplam 4 bin 34 işletme ile 141 jandarma bölgesinde bulunan toplam bin 778 vale personeli denetlendi. Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12 bin 139 ticari taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 ticari taksi trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca toplamda 742 ticari taksiye cezai işlem uygulandı. - ANKARA