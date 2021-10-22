Türkiye'de Gıda Güvenirliği Çalıştayı Vali Gökmen Çiçek'in Katılımıyla Yapıldı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye'de Gıda Güvenirliği Çalıştayı, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve protokolün katılımıyla yapıldı.

3 gün sürecek olan çalıştayın açılış programına Vali Gökmen Çiçek, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü (AFSÜ) Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler, rektör yardımcıları, dekanlar, kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programı protokol konuşmalarıyla devam etti. İlk konuşmayı AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş yaptı. Ardından sırasıyla Milletvekili Veysel Eroğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece birer konuşma yaptı.

Afyonkarahisar Gıdanın Başkenti

Son olarak konuşan ve Afyonkarahisar'ın gıda anlamında önemli bir potansiyeli barındırdığını ifade eden Vali Gökmen Çiçek: "Afyonkarahisar Türkiye'nin gıda başkenti, gıda deposu. Gerçekten Osmanlı döneminden itibaren Afyonkarahisar, İstanbul'u, büyükşehirleri besleyen bir şehir. İstanbul et üretiminin çok büyük bir kısmı Afyonkarahisar'dan gitmektedir. Türkiye yumurta üretiminin %25'i Afyonkarahisar'da. Vişne, kiraz, haşhaş, tıbbi aromatik bitki gibi sayamayacağımız o kadar çok ürünümüz var ki. Türkiye'de birçok il daha az sayıda ürün ile ön plana çıkarken Afyonkarahisar birçok ürünle ön plandadır. Afyonkarahisar'da sucuk, kaymak başta olmak üzere birçok ürünümüz meşhur. Gıda deposu olan bir kentte böyle bir Çalıştay'ın yapılması çok önemliydi. Ben bundan dolayı Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım bu çalıştay yapılacaksa Afyonkarahisar'da yapılmalıydı. ve doğru yerde. Size teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ilk oturuma geçildi. İlk oturumunda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar Moderatörlüğünde Gıda Mevzuatı, Gıdada Bilgi Kirliliği, Tüketicilerin Doğru Bilgilendirilmesi, Gıda Okuryazarlığının Artırılması, Gıda Resmi Kontrolleri başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

İkinci oturumda Pamukkale Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya Tülek moderatörlüğünde Et ve Et Ürünlerinde Gıda Güvenilirliği Çalışmaları konuşuldu.

Üçüncü oturumda ise Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mustafa Karakaya moderatörlüğünde Süt ve Süt Ürünlerinde Gıda Güvenilirliği Çalışmaları konuşuldu.

Çalıştayın 2. Gün oturumlarında ise Bitkisel Yağlarda Gıda Güvenilirliği Çalışmaları, Arıcılık Ürünlerinde Gıda Güvenilirliği Çalışmaları, Baharat, Kakao, Çikolata, Pekmez, Tahin ve Şekerleme Ürünleri, Gıda Güvenilirliğinde Üniversitelerin Rolü ve İşbirliği Çalışmaları: Analiz Metotlarında İşbirliği çalışmaları başlıklarında oturumlar yapılacak.

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