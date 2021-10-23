Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi - Haberler
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Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

AA / Sidar Can Eren - Haberler | Güncel
Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

Tunceli'de parkta cesedi bulunan kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de parkta cesedi bulunan kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Örenönü Tabiat Parkı'nda 20 Ekim'de Bülent Demirkaya'nın (46) kadın çobanlar tarafından ölü bulunmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 19 Ekim öğle saatlerinde Demirkaya'nın parkta 3 kişiyle uyuşturucu kullandığını ve alkol aldığını tespit etti.

S.B, C.E.A. ve park görevlisi Ç.Y'nin, Demirkaya'yı Pülümür Çayı kıyısında kafasına sert cisimle vurarak öldürdükleri, cesedini parkın girişindeki otoparkın arkasına bırakarak yoldan geçen kişilerce bırakıldığı izlenimini vermek istedikleri öne sürüldü.

Maktulün fotoğrafını çekmişler

Şüphelilerden S.B'nin kent merkezinde bulunan tekel bayisinde kıyafetlerindeki kan ve çamur lekelerini temizlemeye çalışırken güvenlik kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı.

Ekipler, zanlıların cinayetin ardından maktulü sırtüstü yatırarak fotoğrafını çektiklerini belirledi.

Gözaltına alınan S.B, C.E.A. ve park görevlisi Ç.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.B. ve C.E.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı, Ç.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Örenönü Tabiat Parkı'nda 20 Ekim'de yerde hareketsiz bulunan kişinin öldüğü tespit edilmişti. Cesedin Bülent Demirkaya'ya ait olduğu belirlenmişti.

Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

AA / Sidar Can Eren - Son Dakika Haberleri
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