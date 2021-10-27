Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye 7 bin 650 TL ceza

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 9 kişiye toplam 7 bin 650 TL idari ceza uygulandı. Avcıların tüfekle vurduğu 14 kekliğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak keklik avlayanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, koruma kontrol faaliyetleri kapsamında denetlenen 79 avcıdan 9'unun kaçak avcılık yaptığını belirledi. 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan avcılara toplam 7 bin 650 TL idari ceza uygulandı. Avcıların tüfekle vurduğu 14 kekliğe el konuldu. Ekipler, denetimlerini sürdürüyor.