Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye 7 bin 650 TL ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye 7 bin 650 TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel
Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye 7 bin 650 TL ceza

TUNCELİ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 9 kişiye toplam 7 bin 650 TL idari ceza uygulandı.

TUNCELİ (DHA) - TUNCELİ'de Doğa Koruma Ve Milli Parklar ekiplerinin yaptığı denetimlerde, kaçak avlanan 9 kişiye toplam 7 bin 650 TL idari ceza uygulandı. Avcıların tüfekle vurduğu 14 kekliğe el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak keklik avlayanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, koruma kontrol faaliyetleri kapsamında denetlenen 79 avcıdan 9'unun kaçak avcılık yaptığını belirledi. 4915 sayılı 'Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet' suçundan avcılara toplam 7 bin 650 TL idari ceza uygulandı. Avcıların tüfekle vurduğu 14 kekliğe el konuldu. Ekipler, denetimlerini sürdürüyor.


Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye 7 bin 650 TL ceza

Tunceli'de kaçak keklik avlayan 9 kişiye 7 bin 650 TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı

Yıkamak için aldığı halının içinden 40 bin TL değerinde altın çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title