Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Düzenleme Kurulu Kongre Başkanlığı görevini başarıyla tamamladı 11-10-2021 - Haberler
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Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Düzenleme Kurulu Kongre Başkanlığı görevini başarıyla tamamladı 11-10-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Düzenleme Kurulu Kongre Başkanlığı görevini başarıyla tamamladı 11-10-2021

Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK, 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında, Adana'da düzenlenen "3. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Kongresine (3rd International Cukurova Agriculture and Veterinary Congress)" katılmıştır.

ADANA (Habermetre) - Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyelerimizden Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK, 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında, Adana'da düzenlenen "3. Uluslararası Çukurova Tarım ve Veteriner Kongresine (3rd International Cukurova Agriculture and Veterinary Congress)" katılmıştır.

30 farklı ülkeden çok sayıda bilim insanının online ve yüz yüze katılım sağladığı bu kongrede, Doç. Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Düzenleme Kurulu Kongre Başkanı olarak görev almıştır.

Kongre ile ilgili linke aşağıdan ulaşılabilinir.

Kongre Web Adresi:

https://www. ziraatkongresi. org/

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Haber: Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden Doç.Dr. Korkmaz BELLİTÜRK Düzenleme Kurulu Kongre Başkanlığı görevini başarıyla tamamladı 11-10-2021 - Haberler
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