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Suudi Arabistan ve ABD, İran'ın ihlallerine karşı koymak için ortak çabaları yoğunlaştırmayı görüştü

AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel
Suudi Arabistan ve ABD, İran'ın ihlallerine karşı koymak için ortak çabaları yoğunlaştırmayı görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, İran'ın ihlallerine karşı koymak için ortak çabaları yoğunlaştırmayı ele aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, İran'ın ihlallerine karşı koymak için ortak çabaları yoğunlaştırmayı ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakan bin Ferhan ve Özel Temsilci Malley, başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Suudi Arabistan ve ABD arasında İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili ikili iş birliği ve bu kapsamda devam eden uluslararası müzakereler gözden geçirildi.

İran'ın uluslararası sözleşme ve anlaşmaları ihlal etmesine karşı ortak çabaların yoğunlaştırılmasının da ele alındığı görüşmede, Orta Doğu ve dünyanın güvenlik ve istikrarını tehdit eden Husilere İran'ın sunduğu desteğin durdurulması için ortak çalışmaların güçlendirilmesinin önemine değinildi.

AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri
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