Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere, saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
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