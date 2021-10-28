Sudan'da ordu mensuplarınca gözaltına alınan siyasiler cezaevine nakledildi - Haberler
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Sudan'da ordu mensuplarınca gözaltına alınan siyasiler cezaevine nakledildi

AA / Ömer Erdem - Haberler | Güncel
Sudan'da ordu mensuplarınca gözaltına alınan siyasiler cezaevine nakledildi

Sudan'da ordu mensuplarınca 25 Ekim'de gözaltına alınan ve o tarihten bu yana akıbetleri bilinmeyen bazı siyasilerin başkentteki Kober Cezaevi'ne nakledildiği belirtildi.

Sudan'da ordu mensuplarınca 25 Ekim'de gözaltına alınan ve o tarihten bu yana akıbetleri bilinmeyen bazı siyasilerin başkentteki Kober Cezaevi'ne nakledildiği belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, gözaltına alınan bazı siyasilerin, 2019'daki halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de tutulduğu Kober cezaevine görüldüğünü ifad etti.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

AA / Ömer Erdem - Son Dakika Haberleri
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