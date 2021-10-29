Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi - Haberler
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Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel
Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

Iğdır'da su maymununun yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki su kenarında beslendiği anlar kameraya yansıdı.

IĞDIR (AA) - Iğdır'da su maymununun yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki su kenarında beslendiği anlar kameraya yansıdı.

Geçmişte komşu ülkelere kürk üretimi için getirilen ve daha sonra çiftliklerden kaçarak Iğdır'daki sulak alanlara yerleşen su maymunları, Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'nda yaşamını sürdürüyor.

Milli parkın en ilgi çekici hayvanlarından olan ve genelde suda yaşayan su maymunları, zaman zaman beslenmek ya da güneşlenmek için karaya çıkıyor.

Latin Amerika kökenli olan, görünüşüyle büyük bir fareyi andıran su maymunu, kuşlarla bölgedeki sulak alanın kıyısında beslenirken görüntülendi.

Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

Su maymunu yaban kuşlarıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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