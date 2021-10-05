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Son dakika haberleri! Kazak şair Jambıl Jabayev'in ismi Keçiören'de sokağa verildi

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kazak şair Jambıl Jabayev'in ismi Keçiören'de sokağa verildi

Son dakika haber... Keçiören Belediyesince, Esertepe Mahallesi'ndeki bir sokağa, Kazakistan'ın ünlü halk şairlerinden Jambıl Jabayev'in adı verildi.

Keçiören Belediyesince, Esertepe Mahallesi'ndeki bir sokağa, Kazakistan'ın ünlü halk şairlerinden Jambıl Jabayev'in adı verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 175'inci doğum yılı anısına Kazakistan'ın sembol şairlerinden Jabayev'in adının verildiği sokağın açılışında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, usta yazarın bıraktığı eserlerle kendi kültürüne sahip çıkarak, devletinin ve milletinin bir gün hürriyetine kavuşacağının nişanesini ortaya koyduğunu belirtti.

Altınok, "Dilimiz ve dinimiz eğer yok olmadıysa, kültür adamlarımızın ve sanatçılarımızın hayatları pahasına verdikleri mücadeleler sayesindedir. O dönemde yanan ateş elden ele bugünlere gelmiş ve Türk coğrafyasını aydınlatmıştır." ifadesini kullandı.

Esertepe Mahallesi'ndeki sokağın açılışına, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı Ulugbek Esdevlet, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
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