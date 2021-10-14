Son dakika haberleri... İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı

MERSİN (DHA) - MERSİN'de bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Konya'da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin'de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye alarak bıraktıkları saptandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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