Son dakika haberleri... İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri... İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... İş insanını kaçırıp 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere operasyon: 9 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre MERSİN'de bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

MERSİN (DHA) - MERSİN'de bir iş insanını çiftlik evinde rehin tutarak 1,5 milyon TL fidye alan şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birden fazla kişiyle yağma olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin Konya'da yaşayan 2 iş insanını mağdur ettikleri, bu kişilerden birini Mersin'de çiftlik evinde zorla tuttukları ve 1,5 milyon TL fidye alarak bıraktıkları saptandı.

Yapılan teknik takibin ardından şüphelilere yönelik Mersin ve Diyarbakır'da yapılan eş zamanlı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 401 gram esrar, 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 2 şarjör, 57 mermi, 2 tabanca ve tabancalara ait şarjör, 2 av tüfeği, 7 kartuş, 24 fişek ile iş insanına ait 150 bin TL'lik çek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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