Son dakika haberleri: Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi, ard arda gelen patlamalar korkuttu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi, ard arda gelen patlamalar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi, ard arda gelen patlamalar korkuttu

Son dakika haberler: Antalya'da karayolunda dumanların çıktığı minibüs, kısa sürede alev topuna döndü.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da karayolunda dumanların çıktığı minibüs, kısa sürede alev topuna döndü. Minibüs sürücüsü ise yanan aracı çaresizlik içerisinde izledi. O anları kayda alan bir kişi ise "Yetişemedik. Abi gel gitme" diyerek durumun vahametini anlattı.

Olay, Fethiye-Antalya karayolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; hareket halinde olan minibüsten dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, minibüsü park etti. Minibüs bir anda alev topuna döndü. Yaşanan dehşet anlarını kayda alan kişi ise, "Yetişemedik. Vallahi yetişemedik" diyerek durumun vahametini anlattı.

Minibüs sürücüsü ise o anları çaresizlik içerisinde izledi. Elinde telefon ile minibüse yaklaştığı anda ise patlama meydan geldi. Minibüsün sürücüsü video çeken kişi tarafından patlama öncesi, "Abi gel gitme" diyerek uyarıldı. Şahıs video kayda alan kişinin uyarısı ile olayı yara almadan atlattı. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Son dakika haberleri: Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi, ard arda gelen patlamalar korkuttu

Son dakika haberleri: Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi, ard arda gelen patlamalar korkuttu

Son dakika haberleri: Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi, ard arda gelen patlamalar korkuttu

Son dakika haberleri: Alev topuna dönen minibüsünü çaresiz halde izledi, ard arda gelen patlamalar korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

Son dakika haberi! Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti

 Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı

Sokak düğününde havaya ateş açanları gözaltına almak isteyen polis kalabalığın direnciyle karşılaştı

 Beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title