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Son dakika haberleri... Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Alanya'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika habere göre Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Güllerpınarı Mahallesi'nden şehir merkezi istikametine seyreden Ali Tokmak'ın kullandığı motosiklet, çevreyolu üzerinde refüje çarptı. Ağır yaralanan sürücü Tokmak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sürücü Tokmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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