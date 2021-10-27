Son dakika haberi! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi... Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. idaresindeki 06 GD 9206 plakalı hafif ticari araç, Recep B. yönetimindeki 34 ZPT 77 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, yaralanan Bilge B. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberi! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi! Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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