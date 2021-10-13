Son dakika haberi! Kilis'te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kilis'te polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
KİLİS (İHA) - Kilis'te polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 1,11 gram Eroin, 4 adet captagon, 74,68 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) 119,33 gram uyuşturucu metamfetamin 43,33 gram esrar maddesi ele geçirildi. 38 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.
Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K, M.A, S.B ve A.G isimli 4 şahıs tutuklandı. - KİLİS
Kız çocuğunu taciz ettiği söylenen adama sokak ortasında meydan dayağı! Polis ellerinden zor aldı
Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis memuru, cinayetten sonra emniyet binasında taciz ettiği kadını aramış
Arkadaşının cansız bedeniyle karşılaşan kadın gözyaşlarını tutamadı! Kapının önündeki ekmekler dikkat çekti