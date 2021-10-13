Son dakika haberi! Kilis'te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberi! Kilis'te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Kilis'te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kilis'te polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te polis, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yapılan çalışmalarda, 1,11 gram Eroin, 4 adet captagon, 74,68 gram sentetik cannabinoid (Bonzai) 119,33 gram uyuşturucu metamfetamin 43,33 gram esrar maddesi ele geçirildi. 38 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 6 şüpheli şahıs adli mercilere sevk edildi.

Şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K, M.A, S.B ve A.G isimli 4 şahıs tutuklandı. - KİLİS

Son dakika haberi! Kilis'te uyuşturucu operasyonunda: 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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