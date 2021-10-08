İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18'i örgüt üyesi 20 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18'i örgüt üyesi 20 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18'i örgüt üyesi 20 gözaltı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütünün hücre evlerine yapılan operasyonlarda, 18'i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütünün hücre evlerine yapılan operasyonlarda, 18'i firari örgüt üyesi olmak üzere 20 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün firardaki hücre üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

Örgüte yönelik daha önce yapılan polisiye operasyonlardan sıyrılmayı başaran teröristlerin, kendi aralarında "gaybubet" diye adlandırılan hücre evlerinde saklandıkları istihbaratını alan terör polisi, 28 kişinin yakalanması için bu sabah yeni bir operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında kent genelinde 24 farklı hücre evine yapılan baskınlarda 18'i firari örgüt üyesi ile bu şüphelilerle aynı evde bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evlerinden ayrıca 27 bin TL para 650 avro 600 Amerikan doları çıkarken, yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı aktarılırken, diğer firari şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Uyurken dehşeti yaşadı! Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı

Uyurken dehşeti yaşadı! Saplantılı aşık, talihsiz kadının yüzünü kimyasalla yaktı

 Bylock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede ilginç savunma: Beni Çaycı Mehmet gibi düşünün

Bylock'un lisans sahibi Kynes'ten mahkemede ilginç savunma: Beni Çaycı Mehmet gibi düşünün

 Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün önünü kesip aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörün önünü kesip aracının üzerine çıkan 10 kişi gözaltına alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Üner Acun Ilıcalı Burak Sergen Deniz Akkaya
Spor Marcao Cristiano Ersun Yanal Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18'i örgüt üyesi 20 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 01:52:34. #1.17#