Son dakika haberi... Eskişehir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2) - Haberler
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Son dakika haberi... Eskişehir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Eskişehir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2)

Son dakika haberleri... 10 TUTUKLAMAEskişehir'de, sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ESKİŞEHİR (DHA) - 10 TUTUKLAMA

Eskişehir'de, sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi... Eskişehir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2) - Haberler
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