Son dakika haberi... Eskişehir'de özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı (2)
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Son dakika haberleri... 10 TUTUKLAMAEskişehir'de, sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ESKİŞEHİR (DHA) - 10 TUTUKLAMA
Eskişehir'de, sokakta uyuşturucu sattıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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