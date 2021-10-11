Son dakika haber... Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü
AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
KALKANDERE, RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kayabaşı köyü mevkisinde O.G. yönetimindeki 34 US 0751 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Aycibin'e (63) çarptı.
Kazada ağır yaralan Aycibin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri