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Son dakika haber... Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü

AA / Fikret Delal - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Rize'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Son dakika haber: Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

KALKANDERE, RİZE (AA) - Rize'nin Kalkandere ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kayabaşı köyü mevkisinde O.G. yönetimindeki 34 US 0751 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevim Aycibin'e (63) çarptı.

Kazada ağır yaralan Aycibin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Fikret Delal - Son Dakika Haberleri
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