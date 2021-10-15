Son dakika haber: Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Ordu merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "mahrem" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

ORDU (AA) - Ordu merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün "mahrem" yapılanmasında yer aldığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, terör örgütünün "mahrem" yapılanmasında görevli oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Ordu, Tekirdağ ve Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda Bylock kullandığı ve Bylock içeriklerinde ismi geçtiği belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...

 Son dakika... FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika... FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

 FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını engellemiş

FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını engellemiş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Ziya Selçuk
Magazin Edis Müge Anlı İdo Tatlıses
Spor Sergio Perez Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Amelia Hamlin Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Ali Erbil Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber: Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 22:28:18. #1.12#