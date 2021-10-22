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Son dakika haber | Mersin'de meslektaşının av tüfeğiyle öldürdüğü doktorun cenazesi defnedildi

AA / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Mersin'de meslektaşının av tüfeğiyle öldürdüğü doktorun cenazesi defnedildi

Son dakika gündem haberi: Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşı tarafından av tüfeğiyle öldürülen doktorun cenazesi toprağa verildi.

MERSİN (AA) - Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşı tarafından av tüfeğiyle öldürülen doktorun cenazesi toprağa verildi.

Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde, 20 Ekim'de meslektaşı Hasan Ç'nin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren doktor Ahmet Dikmen için Toroslar ilçesindeki Şehir Mezarlığında cenaze tereni düzenlendi.

Törene, Dikmen'in ailesi, yakınları ve sağlık çalışanları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Dikmen'in naaşı Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Merkezde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet Dikmen arasında 20 Ekim'de tartışma çıkmıştı. Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrılıp bir süre sonra yanında getirdiği av tüfeğiyle meslektaşına ateş etmişti. Ağır yaralanan Dikmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan şüpheli Hasan Ç. tutuklanmıştı.

Son dakika haber | Mersin'de meslektaşının av tüfeğiyle öldürdüğü doktorun cenazesi defnedildi

Son dakika haber | Mersin'de meslektaşının av tüfeğiyle öldürdüğü doktorun cenazesi defnedildi

AA / Sezgin Pancar - Son Dakika Haberleri
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